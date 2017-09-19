Внесена ясность в вопрос реконструкции 1-го микрорайона

2017-09-19 14:24 | www.oxu.az | 4

«В настоящее время министерство по чрезвычайным ситуациям проводит подготовительные работы по реконструкции 1-го микрорайона Баку».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил вице-премьер Абид Шарифов.

Он заявил, что разрешение на это было дано государством.

По словам министра, работы будут проводиться частными компаниями и министерством по чрезвычайным ситуациям:

«Для этого необходимо изыскать средства, найти частные компании. Реконструкция 1-го микрорайона Баку не является экспериментом. На этой территории расположены около 20 зданий. Дело не ограничивается всего лишь их сносом. Должны быть собраны такие средства, предоставлены такие гарантии, которые позволят на месте снесенных зданий возвести новые», - подчеркнул он.

Он также отметил, что работы должны вестись параллельно.

«Снести дома легко, но кроме этого нужно еще и разместить людей в других местах проживания, выплатить соответствующие средства», - сказал Шарифов.

Э.А.

