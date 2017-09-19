Для владельцев карт Visa Platinum ВТБ (Азербайджан) стала доступна программа Lounge Key

2017-09-19 18:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает своим клиентам - держателям пластиковых карт Visa Platinum услугу Lounge Key.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, она позволяет клиентам получить доступ к залам повышенной комфортности в аэропортах, просто предоставив свою платежную карту банка ВТБ (Азербайджан) Visa Platinum. Ранее для пользования данной услугой необходимо было заказывать дополнительную карту с годовой оплатой за обслуживание.

Lounge Key – международная услуга, которая представляет доступ в 850 lounge-залов в аэропортах по всему миру, в том числе и в Баку. Пользователь услуги получает доступ в залы повышенной комфортности независимо от авиакомпании и класса своего авиабилета.

Чтобы воспользоваться услугой Lounge Key клиентам ВТБ (Азербайджан) – обладателям премиальной карты Visa Platinum не требуется приходить в банк. Владельцу карты достаточно оплатить в аэропорту со своей существующей платинум-карты стоимость услуги в размере 27 долларов. В зону Lounge Key можно также провести и своего гостя, заплатив за него со своей карты. Количество гостей, которых можно пригласить с собой, зависит от условий каждого конкретного зала Lounge Key. Посещение зала для детей до двух лет бесплатно.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Call Center с номером 986 (с номеров Azercell – 012 986).

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ООО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.