Трамп: «Мы остановим радикальный исламский терроризм»

2017-09-19 19:43 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп пообещал остановить радикальный исламский терроризм.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Daily Caller», об этом он заявил во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Д. Трамп сказал, что США и союзники уничтожат всех террористов во имя глобальной безопасности.

Президент США также сообщил, что встретится с главами государств, которые поддерживают радикальные исламские террористические организации. В частности он призвал Исламскую Республику Иран прекратить поддерживать террористов.