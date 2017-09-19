В Москве из восьми управ эвакуировали людей

2017-09-19 14:28 | www.oxu.az | 3

Сегодняшнее утро в Москве выдалось тревожным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, из восьми столичных управ эвакуировали людей после анонимных звонков о заложенных бомбах.

«Поступили анонимные звонки о том, что в управах районов Люблино, Внуково, Басманный, Богородское, Кузьминки, Нагорный, Солнцево и Лефортово заложены взрывные устройства. Из каждого здания выведены от 50 до 250 человек», - сообщил источник в правоохранительных органах.

На место для проверки выехали городские службы. Дальнейшая информация уточняется.

В то же время источник в экстренных службах сообщил, что эвакуация проводилась также в Центральном детском магазине и торгово-развлекательном центре «Гагаринский».

«После анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах из Центрального детского магазина эвакуировали тысячу человек, из ТРЦ «Гагаринский» — 6,5 тысячи человек. Здания оцеплены, ожидается прибытие кинологов», - отметил он.

В правоохранительные органы страны на прошлой и на этой неделе поступило множество звонков от телефонных террористов. Сообщения о минировании касались торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц, школ. В частности, 18 сентября в Москве были эвакуированы ТЦ «Атриум», «Европейский» и «Метрополис», а также девять управ, префектур и офисное здание.

Н.О.

