Российские корабли прибыли в Баку – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-19 14:30 | www.oxu.az | 4

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации и морской буксир «MB-58» 19 сентября прибыли в Баку с дружеским визитом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на министерство обороны, гости посетили Аллею шехидов и возложили цветы к подножию мемориального комплекса «Вечный огонь».

В рамках визита экипаж кораблей будет принят командованием ВМС Азербайджана и ознакомится с учебным процессом в Высшей военной морской школе.

Визит продлится до 22 сентября.