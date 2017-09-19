Состоялся 20 тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна»

2017-09-19 18:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 19 сентября состоялся девятнадцатый тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна». Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, победителями двадцатого тиража лотереи стали Исаханлы Эльмая Нариман гызы, набравшая в течение недели 45 электронных билета, Джахангирова Севда Мизаим гызы и Мамедов Рафаэль Низам оглу с 36 и 27 билетами соответственно. Победителям будут вручены билеты на две персоны в сеть кинотеатров Cinema Plus.

Напоминаем, все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи, действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манат через POS-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте http://www.xalqbank.az/ru/online-services/orders/loto/.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Сinema Plus становятся 3 участника, совершивших наибольшее количество безналичных операций за неделю. Главные призы разыгрываются ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц определяются два победителя, один из которых получает путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы, а другому вручается главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Xalq Bank.

В розыгрыше очередного тиража лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна», который состоится 26 сентября, будут разыграны билеты на киносеанс в сети кинотеатров Cinema Plus.