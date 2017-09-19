Группа работников нефтяной промышленности Азербайджана удостоена почетных званий и наград

2017-09-19 18:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе работников нефтяной промышленности за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в стране.

Согласно распоряжению, почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено Алиеву Надиру Али оглу, Гусейнову Шахмару Шамистан оглу, Гусейн-заде Раиге Адбул Ага гызы, Латифову Яшару Айдын оглу, Сулейманову Фуаду Салман оглу; почетное звание "Заслуженный юрист" - Гасымову Фарруху Закир оглу.

Другим распоряжением глава государства наградил группу работников нефтяной промышленности орденами и медалями за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности.

Согласно распоряжению, поручено наградить:

орденом «Эмек» 1-й степени

Юсифзаде Хошбахта Баги оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Амирова Наиля Нуров оглу

Мовсумова Фахреддина Хадулла оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Мустафаева Бейляра Аббас оглу

медалью «Терегги»

Абдуллаева Айдына Ислам оглу

Агаева Мирзу Дашдамир оглу

Асланбейли Бахтияра Али оглу

Асланова Намига Муса оглу

Багирова Заура Али оглу

Баширова Рафига Мирзага оглу

Джаббарова Джейхуна Фарамаз оглу

Джебраилова Худаверди Ибад оглу

Друмонда Эвана Джеймса

Эфендиева Исраила Орудж оглу

Ахмедзаде Вугара Агаиса оглу

Алиева Аладдина Мустафа оглу

Алиева Гурбана Ягуб оглу

Алиева Назима Мирзали оглу

Гезалова Вилаята Гараджа оглу

Гаджиева Агамалы Тахир оглу

Гамидова Алзамана Алсафа оглу

Гасанова Иманверди Алигулу оглу

Гасанова Рашада Феяз оглу

Гасанова Видади Салахеддин оглу

Гусейнова Агаали Мамед оглу

Гусейнова Намига Агамгусейн оглу

Исаева Рамина Али оглу

Исмайлова Назима Шахмар оглу

Исмиханова Исмаила Эйваз оглу

Гасымова Маарифа Тапдыг оглу

Гадирова Джебраила Ага Ашраф оглу

Гадирова Самира Мусрет оглу

Гахраманова Гахрамана Наримановича

Гахраманова Сохбета Орудж

Гамбарова Видади Агасаф оглу

Годжаева Расата Джамиль оглу

Гулиева Мухтара Мамедали оглу

Гулиева Мубариза Машаллах оглу

Гулиева Шахбалу Тарверди оглу

Гулиева Арзумана Ягуб оглу

Мехдиева Кямиля Кямал оглу

Мухаммедова Тельмана Магерам оглу

Магеррамова Васифа Кямал оглу

Мамедова Абдуллу Гара оглу

Мамедова Масрафа Мансим оглу

Мамедова Закира Абдулла оглу

Мирзоева Маиса Шахвелет оглу

Мустафаева Халыга Рафиг оглу

Надирова Азада Надир оглу

Нематова Шафига Тофиг оглу

Насибли Фазиля Ибрагим оглу

Нифталиева Огтая Нифтали оглу

Омарова Тогрула Ильхам оглу

Рахманова Рахмана Нариман оглу

Роберта МакЭвана

Салаватова Юсупа Шарабудиновича

Сулейманова Эльнура Тахир оглу

Велиева Яшара Махи оглу

Юсифова Логмана Хасай оглу.

Также Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о предоставлении Абдуллаеву Рафигу Газанфар оглу, Эйвазову Максуду Али оглу, Ибадову Фаигу Аслан оглу, Исмайлову Али Мамед оглу, Рахманову Рахибу Рамиз оглу, Велиеву Исмету Сулейман оглу персональной пенсии Президента за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в стране.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.