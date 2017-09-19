Назван прогноз погоды на ближайшие три дня

2017-09-19 14:34 | www.oxu.az | 3

В ближайшие три дня на территории страны ожидается жаркая погода без осадков.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказала и.о. директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, будет преобладать умеренный юго-западный ветер, температура воздуха в Баку составит 30 – 35 градусов, в регионах - 31 – 36 градусов, в горных регионах 21 – 26 градусов тепла.

Г.Мамедова также добавила, что теплая погода без осадков характерна для сентября.

Э.А.

