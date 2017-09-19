Решение о ликвидации ВАК оставлено в силе

2017-09-19 14:37 | www.oxu.az | 3

Рассмотрена апелляционная жалоба Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) в связи с решением Верховного суда России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Апелляционная коллегия Верховного суда России не удовлетворила жалобу ВАК, сохранила в силе решение суда первой инстанции.

Президент ВАК Фазиль Гурбанов сообщил, что в президиум Верховного суда России будет направлено обращение в связи с решением Апелляционной коллегии.

Отметим, 15 мая этого года на основе иска министерства Юстиции Верховный суд России принял решение об аннулировании регистрации ВАК.

До суда в Минюсте сообщили АПА, что в своей деятельности ВАК нарушил законодательство Российской Федерации. В Минюсте России отметили, что на основе закона «Об общественных организациях» неоднократно были вынесены предупреждения в связи с устранением нарушений, установленных в деятельности президиума Центрального совета ВАК.

Так как организация не устранила нарушения, Минюст России 9 марта этого года обратился в Верховный суд для подачи иска в связи с ликвидацией организации.

Президент ВАК Фазиль Гурбанов назвал решение Верховного суда России несправедливым. Он сказал, что цель Минюста России – аннулирование регистрации организации.

Президент ВАК и президиум организации обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву в связи с решением Верховного суда в отношении организации.

Напомним, ВАК был учрежден в 2001 году.

Э.А.

