Ликвидация ВАК в интересах лиц, желающих подорвать азербайджано-российские отношения - Назим Ибрагимов

2017-09-19 18:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вызывает чувство большого сожаления то, что суд первой инстанции Апелляционной коллегии Верховного суда России оставил в силе решение о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), сказал во вторник председатель Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

«Наряду с уверенностью, что руководство ВАК до конца будет защищать свои права, считаем важным подчеркнуть, что это решение, принятое в крайне острый и сложный период международных отношений, совершенно не соответствует духу отношений стратегического партнерства между странами», - сказал Ибрагимов.

По его словам, были проведены переговоры самого различного уровня с представителями государственных органов России, тема неоднократно обсуждалась во время отдельных встреч, до внимания было доведено крайне чувствительное отношение Азербайджанского государства и общественности к этому вопросу.

«Несмотря на это, решение Апелляционной коллегии о сохранении в силе решения о ликвидации ВАК еще раз подтверждает существование сил, заинтересованных в том, чтобы бросить тень на развивающиеся отношения наших стран. Считаем, что это решение, принятое без учета деятельности ВАК по укреплению связей между двумя странами, пропаганде культурных ценностей, исторических традиций не отвечает основным принципам национальной политики многонациональной России, взаимным интересам наших народов, имеющих давние дружественные отношения», - сказал глава госкомитета.

Назим Ибрагимов добавил, что прекращение деятельности самой крупной диаспорской организации в России, которую Азербайджан считаем стратегическим партнером, когда ряд внешних сил, структуры, созданные по заказу различных сетей, усилили нападки на Азербайджан, может вызывать только чувство горького сожаления.

«История показывает, что в определенные периоды, в частности когда Азербайджан реализует проекты глобального значения, он подвергается серьезному давлению и угрозам, против нашей страны предпринимаются провокационные шаги, осуществляются сценарии, направленные на обострение отношений с ведущими мировыми центрами силы. С этой точки зрения нет никаких сомнений в том, что ликвидация ВАК может послужить интересам сил для ослабления взаимного доверия между двумя странами, подрыва межгосударственных отношений. Уверены, что решение, принятое в связи с ВАК, не подорвет дух миллионов наших соотечественников, проживающих в России, различных странах мира, не ослабит работу диаспорских организаций, а, наоборот, будет способствовать тесному сплочению наших сограждан вокруг национально-культурного единства, идеи дружбы и сотрудничества между народами. В то же время надеемся, что суд высшей инстанции примет справедливое решение по ВАК, учитывая общественные интересы азербайджанцев - граждан России, роль двух стран в развитии взаимоотношений, отношения стратегического партнерства, традиции многовековой дружбы наших народов», - сказал Назим Ибрагимов.

15 июня Всероссийский азербайджанский конгресс подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года в Апелляционную коллегию Верховного суда РФ.

15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)