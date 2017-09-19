В Баку и Абшеронском районе будет ограничена подача газа

2017-09-19 19:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду с 09:00 и до завершения работ в город Хырдалан, а также поселки Хокмали, Атйалы, Гобу, Даш Гюздек, Ашагы Гюздек и Чичек газ будет подаваться с перебоями, говорится во вторник в сообщении ПО «Азеригаз».

Проводимые ремонтные работы могут отразиться и на газоснабжении шестого, седьмого, восьмого и девятого микрорайонов Бинагадинского района Баку, поселков Расулзаде, Баладжары, Хутор и части территории Мотодрома.

Работы будут завершены в течение дня.

Отметим, что ограничения связаны с установкой регулятора на газовой линии, подсоединением новой газовой линии к существующему источнику газа и другими работами.

(Текст: Кямаля Сеидова)