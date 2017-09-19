День национальной музыки в музее (ФОТО)

2017-09-19 19:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю так же, как и день рождения гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Вниманию гостей мероприятия была представлена концертная программа с участием учеников Республиканской гимназии искусств при Национальной консерватории.

Исполнители выступили с музыкальной программой и сыграли небольшие сценки из музыкальных комедий Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" и "Аршин мал алан". Наряду с этим во время знакомства с экспозицией музея была проведена квест-игра для школьников. В заключение вечера были продемонстрированы фрагменты из отечественных фильмов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)