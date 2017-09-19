«Азербайджан» отсудил право строить мечеть в Екатеринбурге

2017-09-19 14:47 | www.oxu.az | 4

Минстрой Свердловской области проиграл арбитражный суд по иску организации «Азербайджан».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin, pанее ведомство отказалось выдавать разрешение на строительство мечети на улице Репина в Екатеринбурге.

Мечеть планируется возвести рядом со старым мусульманским кладбищем на участке, который уже несколько лет находится в аренде у «Азербайджана».

Но в министерстве строительства заявляли, что земля входит в охранную зону объекта культурного наследия «Некрополь». Свердловский арбитраж 18 октября 2017 года принял сторону мусульман.

Год назад областной Минстрой отказал «Азербайджану» в выдаче разрешения на строительство религиозного сооружения, ссылаясь на отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации.

Э.А.

