Кубок Каспия наш! – ФОТО

2017-09-19 14:50 | www.oxu.az | 3

В минувший уик-энд в Дербенте состоялся очередной «Кубок Каспия КВН – 2017», в котором приняли участия команды из прикаспийских государств, в том числе коллективы из Казахстана, Дагестана, Калмыкии. В борьбу за престижный трофей включились и наши КВНщики из «Сборной Баку».

Как передает Oxu.Az, по итогам двух конкурсов, наши ребята подтвердили свое реноме участников Высшей Лиги и увезли кубок в Азербайджан.

«В зале было много азербайджанцев, и нам было очень приятно видеть наши флаги. После концерта ребята долго не могли покинуть зал, фотографировались с фанатами, раздавали автографы. КВН - это большой праздник, который сближает и страны, и народы. Мы очень рады, что нашим дагестанским друзьям он удался на славу. Надеемся в будущем провести Кубок Каспия и у нас, в Баку», - сказал в интервью Oxu.Az Джавид Шахбазбеков, директор команды «Сборная Баку».

Мероприятие проходило на цитадели «Нарын-Кала». За кубок боролись сборная СОГУ «Город 313» (Северная Осетия-Алания), команда КВН «Город снов» (Калмыкия), Сборная Коргалжин (Казахстан), четвертьфиналист сезона Высшей лиги-2017 и обладатель малого КиВиНа – «Сборная Баку», а также финалист сезона Высшей лиги-2015 и обладатель Кубка мэра Москвы – «Сборная Дагестана».

Зрителями стали порядка 2 тыс. человек. Кубок разыгрывался в 2 игровых конкурсах. Первым конкурсным испытанием стало «Приветствие», а вторым – «Музыкальное домашние задание».

Игра была приурочена к 2000-летию города Дербент.

A.C.

