Трамп пригрозил "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы для США

2017-09-19 19:06 | www.trend.az | 3

США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, передает РИА Новости.

"У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны, но надеются, что это не потребуется", - сказал президент США.

Трамп предложил посмотреть, как КНДР будет действовать. "Настало время для КНДР осознать, что денуклеаризация - их единственное приемлемое будущее", - сказал он.

Трамп отметил, что СБ ООН недавно принял резолюцию по КНДР. "И я хочу поблагодарить Китай и Россию за поддержку введения санкций. Спасибо всем вовлеченным. Но нам нужно сделать гораздо больше. Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока они не прекратят враждебное поведение", - добавил американский лидер.

Президент США обвинил КНДР в уничтожении своих граждан и угрозе гибели огромного числа людей в мире.

"Он (режим в КНДР) виновен в гибели в результате голодания миллионов северокорейцев и в заключении, пытках, убийствах и подавлении еще большего бесчисленного числа (людей)", - заявил Трамп.

По его словам, КНДР угрожает всему миру "гибелью невообразимого числа людей" из-за "беспечной разработки ракетной и ядерной программ". При этом подверг критике страны, которые торгуют с КНДР в нарушение санкций СБ ООН.

"Ни одна нация на земле не заинтересована в том, чтобы этот криминальный режим вооружился ядерным оружием и ракетами", - сказал Трамп.

КНДР третьего сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.