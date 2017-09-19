Азербайджанская актриса удостоена диплома министра культуры Республики Башкортостан

2017-09-19 19:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка Кямаля Гусейнова удостоена диплома министра культуры Республики Башкортостан (Российская Федерация) "За талантливое исполнение роли в спектакле "Наказание", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Напомним, что 7-14 сентября в Уфе прошел VI Международный фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык". На фестивале коллектив азербайджанского театра выступил с моноспектаклем "Наказание", поставленным по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой. Единственную роль в спектакле сыграла Кямаля Гусейнова.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление – Агасалим Фейзуллаев, постановщик трюков – Иса Асадов.

В постановке рассказывается о внутренней борьбе замужней и уже немолодой женщины, которая полюбила другого. Муж, дети, дом – все для нее не важно. Ее жизнь продолжается в бесконечной борьбе с собой. Она живет только надеждами и мечтами. Но она не понимает и не видит, что ее ждет смерть …

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)