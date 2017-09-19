«Кингсман: Золотое кольцо» - эксклюзивный пресс-показ в IMAX

2017-09-19 14:58 | www.oxu.az | 4

В Park Cinema IMAX 18 сентября, за 3 дня до премьеры состоялся эксклюзивный показ фильма «Кингсман: Золотое кольцо». В мероприятии приняли участие известные журналисты, блогеры, режиссеры, представители частных компаний.

Как передает Oxu.Az, первая часть фильма, вышедшего на экраны в 2015 году, взорвала прокат и получила массу хвалебных отзывов. Вторую часть также снял режиссер Мэттью Вон.

В одном из интервью он признался, что поначалу сомневался в необходимости продолжения:

«Я не знал, хочу ли снимать это кино. Я беспокоился о злодее, а именно от злодея во многом зависит успех шпионских фильмов. Но, проснувшись однажды, я понял, какая история и какая злодейка мне нужны».

Синопсис фильма: Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

Одним из интересных моментов фильма является тот факт, что псевдонимами членов организации Statesman служат названия спиртных напитков. Главные роли сыграли — Тэрон Эджертон, Джулианна Мур, Марк Стронг, Эдвард Холкрофт и другие.

Фильм выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров Park Cinema с 21 сентября. Билеты уже в продаже на сайте parkcinema.az и в кассах кинотеатра.

A.C.

