Азербайджанская певица примет участие в юбилейном вечере генсека ТЮРКСОЙ

2017-09-19 19:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Роза Зяргярли отправилась в Казахстан, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Певица примет участие в гала-концерте "Мои друзья – мое богатство", посвященном 70-летию генерального секретаря ТЮРКСОЙ, заслуженного деятеля искусств Казахстана, известного музыкального деятеля, профессора Дюсена Касеинова.

На гала-концерте, который состоится в Караганде 20 сентября, выступят друзья Дюсена Касеинова с отдельными концертными номерами.

Дюсен Касеинов с мая 2008 года исполняет обязанности генерального секретаря ТЮРКСОЙ. Родился 10 марта 1947 года в городе Бийске (Алтайский край). Имеет высшее образование, окончил Алматинскую консерваторию им. Курмангазы, а также Московскую консерваторию им. П. Чайковского. Профессор, владеет испанским и английским языками. С сентября 2003 по сентябрь 2004 возглавлял Министерство культуры Республики Казахстан.