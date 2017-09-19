Правительство Мьянмы не разрешило ООН доставить гуманитарную помощь мусульманам

2017-09-19 15:04 | www.oxu.az | 5

Правительство Мьянмы не разрешило оказать гуманитарную помощь мусульманам в Аракане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на ежедневной пресс-конференции сообщил пресс-секретарь ООНСтефан Дюжаррик.

По его словам, ООН попросило разрешения у правительства Мьянмы для доставки гуманитарной помощи населению Аракана:

"Правительство не удовлетворило просьбу ООН. В регионе Мьянмы, где происходят события, 300 тыс. человек серьезно нуждаются в провианте, 170 тыс. – медицинской помощи, 55 тыс. беременных женщин – в дополнительном питании".

По словам представителя ООН, из-за отсутствия разрешения они не могут ни войти в этот регион, ни подтвердить информацию о происходящем там.

С. Дюжаррик подчеркнул, что с 25 августа по сей день 415 тыс. беженцев из Мьянмы укрылись в Бангладеше.

Н.О.