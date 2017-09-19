Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 15 млн манатов

2017-09-19 19:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник прошел аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 364 дня на общую сумму 15 миллионов манатов, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы 12 инвесторами на общую сумму 69,9 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 15 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 89,243 маната (при доходности в 12,12 процента) и 93,0589 маната (7,4999 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 92,7156 маната (при доходности в 7,9 процента), средневзвешенная цена составила 92,9129 маната (7,6697 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 18 сентября 2018 года.

Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)