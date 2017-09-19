Врач о «Фаэтонщике» Назиме: Он сломал мою жизнь

2017-09-19 15:16 | www.oxu.az | 4

Врач клиники ElMed Эльман Азимов, обвиняемый певцом Назимом Пишьяры («Фаэтонщик» Назим) в постановке ложного диагноза и неудачной операции, был приглашен на телепередачу «Hər şey daxil».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на axşam.az, врач не стал показываться перед камерой, но ответил на обвинения Назима:

«Он не понимает, что я спас его от смерти. Если бы я не сделал эту операцию, сейчас его не было бы на свете. Он сам пришел ко мне. Из онкологии пришел ответ, после чего я пошел на операцию. Я ему заранее сказал, что могут быть проблемы. Тогда мы спасли его от смерти.

Никакого сшивания желчного пузыря не было, так как была проведена операция лазером. Операция проводится в несколько стадий. Этот человек не принял ни одну из них. Если я совершил ошибку, то готов понести наказание. Я пожалел, что сделал ему эту операцию. Он сломал мою жизнь. Я потомственный врач. Это шантаж против меня».

Назим посредством передачи назвал Эльмана Азимова лжецом:

«Эльман Азимов – лжец. Он сказал моим домашним, в частности сестре, что мне осталось жить 6-7 месяцев, необходима химиотерапия. Во время операции произошло кровотечение, и он скрыл это от меня. Кроме того, во время операции этот человек позвал мою супругу в операционную. Как это можно объяснить? За 4 месяца я 14 раз побывал под наркозом. Если вы все сделали правильно, почему меня вновь прооперировали в Турции и Израиле?».

Отметим, что по словам Назима Пишьяры, Эльман Азимов сделал ему неудачную операцию и неудачно диагностировал рак. Певец заявил, что потратил 62 тыс. долларов на повторные операции и подал в суд на Эльмана Азимова с требованием возмещения материально-морального ущерба.

А.С.

