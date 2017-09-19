Казахстан подписал документ ООН по искоренению сексуального насилия

2017-09-19 19:37 | www.trend.az | 5

Казахстан присоединился к документу ООН о приверженности искоренению сексуальной эксплуатации и насилия, передает во вторник МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.

Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров 18 сентября в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке в рамках встречи высокого уровня, посвященной вопросам борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием.

«Данный документ предусматривает оказание содействия жертвам насилия, обеспечение высоких стандартов отбора и подготовки персонала, направляемого в миссии ООН, принятие мер в отношении лиц, совершивших акты сексуальной эксплуатации и насилия»,- говорится в сообщении.

Выступившие в ходе встречи руководители ООН и главы делегаций подчеркнули важность создания эффективных механизмов реагирования на случаи насилия в миротворческих операциях.