Содокладчики распространили заявление по итогам визита в Азербайджан

2017-09-19 15:25 | www.oxu.az | 4

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефан Шеннак и Цезарь Флорин Предан распространили заявление по итогам визита в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в заявлении говорится, что во время визита содокладчики провели обсуждения по вопросам свободы системы юстиции, условий содержания заключенных, свободы собраний и законодательства в области НПО в Азербайджане. На встречах также были обсуждены свобода медиа, решения Европейского суда по правам человека, в том числе вопрос исполнения решения об освобождении Ильгара Мамедова.



В рамках визита содокладчики побывали в офисе Информационного агентства «Туран» и встретились с директором агентства Мехманом Алиевым. «Мы приветствуем сообщения о снятии налоговых санкций с агентства и призываем официальные лица снять с Мехмана Алиева все обвинения. Мы благодарим руководство Азербайджана за искренние переговоры и продолжающийся диалог», - отмечается в заявлении.



Во время визита содокладчики встретились с президентом Азербайджана, главой Администрации президента и заместителем министра юстиции. В рамках визита они провели встречи с членами гражданского общества, журналистами, правозащитниками и арестантами. Содокладчики навестили в следственном изоляторе Азиза Оруждева, в исправительном учреждении № 10 – Фуада Гахраманлы, в исправительном учреждении № 14 – Мехмана Гусейнова. Гости также побывали в Гобустанской тюрьме.

Обсуждения на тему «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» планируется провести на пленарной сессии ПАСЕ 11 октября.

Напомним, что содокладчики 14-16 сентября находились с визитом в Азербайджане для изучения фактов.

Н.О.

