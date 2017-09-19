Белоруссия пообещала не отвоевывать земли Польши и Литвы

2017-09-19 15:30 | www.oxu.az | 3

Пресс-секретарь министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров заявил, что республика не будет «возвращать» свои исторические земли.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в ходе брифинга, передает агентство УНН.

«Мы гарантируем, что не будем нападать на Польшу, чтобы вернуть Подлясское воеводство, мы не будем нападать на Литовскую Республику, чтобы вернуть Вильно, мы не будем нападать на другие государства», - заявил Макаров.

Он добавил, что никому не следует опасаться, что Белоруссия будет возвращать «соответствующие столицы и территории». По его словам, у Минска нет территориальных претензий ни к кому из стран-соседей, а военно-техническое взаимодействие с Россией не несет угрозы другим государствам.

18 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проинформировала его об «агрессивном характере» российско-белорусских учений. Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность маневрами.

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. В учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.

Н.О.