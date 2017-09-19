США не стремятся к "территориальной экспансии" - Трамп

2017-09-19 19:46 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты стремятся не к территориальной экспансии, а к "гармонии и дружбе". Об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"<...> Даже после того, как мы вышли победителями из самой кровавой войны в истории, мы не стремились к территориальной экспансии или попыткам навязать свой образ жизни другим", - считает Трамп. Он имел в виду Вторую мировую войну. Кроме того, американский лидер в своей речи несколько раз подчеркнул необходимость защиты права на суверенитет.

Нынешняя американская администрация намерена проводить политику реализма, основанного на принципах, подчеркнул президент.

"Мы хотим гармонии и дружбы, а не конфликта и борьбы. Нами движут желания получать результат, а не идеологии. Мы проводим политику реализма, основанного на принципах, общих целях, интересах и ценностях", - сказал хозяин Белого дома.