Закир Гасанов на передовой

2017-09-19 15:34 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в воинских частях вдоль государственной границы Азербайджана и Армении.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве обороны, министр Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим дежурство в горной зоне и в сложных климатических условиях, выслушал доклад о текущей ситуации.

Министр проверил правильную организацию защиты государственной границы, высоко оценил готовность личного состава. З.Гасанов понаблюдал за расположенными напротив вражескими позициями.

Э.А.

