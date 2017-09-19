Игорь Крутой: Фестиваль «Жара» обошелся в 7 миллионов долларов

2017-09-19 15:40 | www.oxu.az | 4

Эмин Агаларов прокомментировал высказывание продюсера Игоря Крутого о том, что расходы на конкурс «Новая волна» значительно превысили бюджет фестиваля «Жара», передает Oxu.Az.

«Не знаю, почему Игорь Крутой решил, что бюджет фестиваля «Жара» был 7 миллионов долларов, с учетом того, что я лично финансирую фестиваль и обладаю более точными данными. Возможно, он так и выглядел — на все 7 миллионов, и я очень рад, что Игорь Яковлевич дал такую высокую экспертную оценку моему фестивалю, ведь у него 15-летний опыт проведения «Новой волны». Наша «Жара» еще молодая, и это приятный комплимент от очень уважаемого мной человека»,- сказал Эмин Агаларов.

A.C.

