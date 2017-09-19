Турция продолжает стягивать военную технику к границе с Сирией

2017-09-19 20:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает стягивать военную технику к границе с Сирией, передают во вторник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, сегодня в район Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией по железной дороге прибыло около 30 вагонов с военно-транспортными средствами.

Военная техника будет размещена на сирийской границе для усиления пограничных войск Турции.

Ожидается, что передислокация живой силы и военной техники к границе с Сирией продолжится.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)