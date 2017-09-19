Полиция в ЮАР застрелила пожиравшего свою сожительницу каннибала

2017-09-19 15:47 | www.oxu.az | 3

Полицейские застрелили 23-летнего жителя южноафриканского города Маунт Фрер, застав его за поеданием обезглавленной сожительницы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Independent.

По словам очевидцев, молодой человек набросился на 35-летнюю потерпевшую с ножом, когда она находилась во дворе дома, перерезал ей горло и обезглавил. Мать нападавшего вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов застали мужчину за поеданием плоти погибшей. На призывы сдаться и предупредительные выстрелы в воздух он не отреагировал, а затем накинулся с ножом на полицейских. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь, чтобы остановить его.

От полученных ранений молодой человек позже скончался в больнице. Перед этим он попытался напасть и на женщину-врача, которая оказывала ему медицинскую помощь.

Н.О.