Депутат предложил ввести льготы для стюардесс

2017-09-19 16:04 | www.oxu.az | 3
Депутат Милли Меджлиса предложил ввести особые социальные льготы для стюардесс.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной защите зампред комитета, депутат Муса Гулиев заявил о необходимости введения специальных социальных льгот для стюардесс.
Депутат отметил, что стюардессы работают в напряженном режиме, очень устают физически, и государство должно заботиться о них:
«Поэтому прошу применить для них ряд социальных льгот, в том числе ранний выход на пенсию. Это очень важно».