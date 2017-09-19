Депутат предложил ввести льготы для стюардесс

2017-09-19 16:04 | www.oxu.az | 3

Депутат Милли Меджлиса предложил ввести особые социальные льготы для стюардесс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной защите зампред комитета, депутат Муса Гулиев заявил о необходимости введения специальных социальных льгот для стюардесс.

Депутат отметил, что стюардессы работают в напряженном режиме, очень устают физически, и государство должно заботиться о них:

«Поэтому прошу применить для них ряд социальных льгот, в том числе ранний выход на пенсию. Это очень важно».

Э.А.

