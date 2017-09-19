Заявление главы МИД Армении абсурдно - азербайджанский депутат

2017-09-19 20:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с возвращением Азербайджану территорий, которые не представляют угрозы Нагорному Карабаху, абсурдно и наносит ущерб процессу переговоров по урегулированию конфликта, сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, говоря о землях, которые будут возвращены, Налбандян не имеет ввиду Лачин, Шушу, Кельбаджар.

"Это абсурдный подход. В процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта существуют две стороны - Армения и Азербайджан, а также три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, являющиеся посредниками. Конфликт не будет решаться в соответствии с позицией Налбандяна, и не он будет определять, какие земли и в каком порядке будут возвращены. Конфликт может быть решен лишь в том случае, если позиции сторон по этому вопросу будут совпадать", - сказал депутат.

Насиров отметил, что территория Нагорного Карабаха является неотъемлемой частью Азербайджана, добавив при этом, что без возвращения Нагорного Карабаха конфликт не может быть урегулирован.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)