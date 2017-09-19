Генпрокуратура распространила заявление относительно агентства Turan

2017-09-19 16:10 | www.oxu.az | 4

Информация некоторых СМИ о проверках в информационном агентстве Turan не соответствует действительности.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

В заявлении отмечается, что в настоящее время в следственном управлении департамента предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов продолжается следствие по уголовному делу, будет дана дополнительная информация о результатах.

«В отношении информационного агентства Turan не применяется никаких ограничений», - говорится в информации.

Н.О.

