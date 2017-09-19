Обнародовано число проданных билетов на матч «Карабах» - «Рома»

2017-09-19 16:16 | www.oxu.az | 4

Продолжается продажа билетов на первый домашний матч «Карабаха» в групповом этапе Лиги Чемпионов против итальянской «Ромы».

Как передает Oxu.Az, по информации на официальном сайте агдамского клуба, число проданных билетов достигло 45 тысяч.

Отметим, что матч «Карабах» - «Рома» начнется 27 сентября в 20:00 и пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Цены на билеты

VİP – 50 AZN

Первая категория – 20 AZN

Вторая категория – 10 AZN

Третья категория – 5 AZN

Четвертая категория – 2 AZN

Э.А.

