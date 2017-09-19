Обнародовано число проданных билетов на матч «Карабах» - «Рома»

2017-09-19 16:16 | www.oxu.az | 4
Продолжается продажа билетов на первый домашний матч «Карабаха» в групповом этапе Лиги Чемпионов против итальянской «Ромы».
Как передает Oxu.Az, по информации на официальном сайте агдамского клуба, число проданных билетов достигло 45 тысяч.
Отметим, что матч «Карабах» - «Рома» начнется 27 сентября в 20:00 и пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.
Цены на билеты
VİP – 50 AZN
Первая категория – 20 AZN
Вторая категория – 10 AZN
Третья категория – 5 AZN
Четвертая категория – 2 AZN