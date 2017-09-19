При ДТП на трассе Алят-Астара погибли 4 женщины, трое ранены

2017-09-19 22:23 | www.apa.az | 5

На реконструирующейся автомагистрали Алят-Астара столкнулись Mercedes и «ВАЗ 2106». Как передает миль-муганское бюро АПА, в результате ДТП на месте происшествия погибли 4 женщины, 3 человека пострадали.

По сообщению, авария произошла на территории Сальянского района, на не сданном пока в эксплуатацию участке магистрали.

Установлена личность двоих пострадавших лиц, помещенных в Сальянскую райбольницу. Это пассажир Mercedes житель Джалилабада Азимов Фарид Габиль оглу и пассажир «ВАЗ 2106» 27-летний житель Сабирабада Гусейнов Бабек Ханахмед оглу.

Выясняются обстоятельства и личности погибших и пострадавших при ДТП лиц.