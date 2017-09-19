Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии общих обсуждений в ООН

2017-09-19 22:58 | www.apa.az | 4

Сегодня в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, состоялось открытие общих обсуждений.

Как передает АПА, в мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

Выступивший на открытии общих обсуждений генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что в настоящее время в мире есть очень много проблем, сказал, что доверие между странами снизилось. Коснувшись увеличения числа беженцев, вызовов миграции, торговли людьми, климатических изменений и других глобальных проблем, генеральный секретарь ООН выразил уверенность в том, что только сообща можно добиться мира и восстановить взаимное доверие.

Президент 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак сказал, что продолжающиеся в мире конфликты больше всего наносят удар по простым людям. Он поделился своими мнениями о бедности, климатических изменениях, вызовах международного терроризма, подчеркнул, что эти проблемы напрямую влияют на жизнь людей. Мирослав Лайчак отметил, что обеспечение мира и предотвращение войн должно быть одним из ключевых направлений деятельности ООН.