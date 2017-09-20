В Мексике произошло сильное землетрясение, под завалами находятся люди

2017-09-20 00:15 | www.oxu.az | 5

На улицы высыпали толпы людей, возникла паника.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

На улицы высыпали толпы людей, возникла паника.

Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.

Министр по делам гражданской обороны Мехико сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.

A.M.