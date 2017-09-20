Главком ВДВ РФ попал в ДТП

2017-09-20 03:50 | www.apa.az | 5

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков попал в аварию под Мурманском, передает АПА со ссылкой на РИА «Новости».

По данным ведомства, ДТП произошло 15 сентября на автодороге в Кольском районе Мурманской области.

«Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом», — говорится в сообщении.

В результате ДТП Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы.

Они были доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.

Состояние здоровья Сердюкова характеризуется медиками как удовлетворительное.