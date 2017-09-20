Сегодня в Азербайджане отмечают День нефтяника

2017-09-20 00:45 | www.oxu.az | 5

Ежегодно 20 сентября в Азербайджане отмечают День нефтяника - профессиональный день работников нефтегазового сектора.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, этот день объявлен профессиональным днем нефтяников в соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

В день нефтяника обсуждаются успехи и предстоящие вопросы в данном секторе промышленности, указом и распоряжениями президента рабочим и специалистам нефтяного сектора присваиваются почетные имена, ордена и медали.

Празднование этого дня приурочено к подписанию контракта о долевом распределении продукции относительно разведки и разработки блока морских нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского сектора, заключенному 20 сентября 1994 года.

A.M.