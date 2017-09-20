В Мексике произошло сильное землетрясение: Множество погибших – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-20 01:13 | www.oxu.az | 5

Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.

По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.

«Первый предварительный отчет о погибших», — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42 человека. Еще по меньшей мере три человека погибли в штате Пуэбла.

Сведений о россиянах среди пострадавших пока нет.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Мощные толчки ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения. По его словам, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа.

Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.

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Пять человек погибли из-за землетрясения в Мексике.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса.

Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

На улицы высыпали толпы людей, возникла паника.

Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.

Министр по делам гражданской обороны Мехико сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.

A.M.