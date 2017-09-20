Эрдоган назвал кризис в Мьянме геноцидом

2017-09-20 02:02 | www.oxu.az | 5

Об этом сказал Эрдоган, выступая во вторник на 72-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал кризис в Мьянме как «геноцид под предлогом борьбы с террористическими акциями».

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Эрдоган, выступая во вторник на 72-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В Мьянме под предлогом борьбы с провокационными террористическими акциями фактически происходит геноцид по этническому признаку. Сотни тысяч беженцев покинули свои дома. Лагеря (в Бангладеш), куда они расселены, не могут удовлетворить даже нужд первой необходимости. Как и с ситуацией в Сирии, все молчат. Турция прилагает усилия для помощи этим людям. Если мы им не поможем, это бездействие ляжет постыдным пятном на всем мировом сообществе. Мои супруга, сын, министры ездили в Бангладеш, Турция оказала всем, кто там остался в бедственном положении, гуманитарную помощь и будет продолжать ее оказывать», – сказал Эрдоган.

A.M.