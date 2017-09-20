Страшное ДТП на трассе Алят-Астара: Погибли 4 женщины, трое ранены – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-20 02:13 | www.oxu.az | 5

Стали известны имена погибших в ДТП сотрудниц компании EVRASCON.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az.

Согласно информации, в аварии погибли 37-летняя Арзу Ахмедова, 52-летняя Севиндж Бахшиева, 33-летняя Вафа Гасымова и 59-летняя Гилас Ахадова.

19.09.2017 (22:48)

На реконструирующейся автомагистрали Алят-Астара столкнулись Mercedes и «ВАЗ 2106».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП на месте происшествия погибли 4 женщины, 3 человека пострадали.

По сообщению, авария произошла на территории Сальянского района, на не сданном пока в эксплуатацию участке магистрали.

Установлена личность двоих пострадавших лиц, помещенных в Сальянскую райбольницу. Это пассажир Mercedes житель Джалилабада Азимов Фарид Габиль оглу и пассажир «ВАЗ 2106» 27-летний житель Сабирабада Гусейнов Бабек Ханахмед оглу.

Выясняются обстоятельства и личности погибших и пострадавших при ДТП лиц.

A.M.