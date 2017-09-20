Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» – ВИДЕО

2017-09-20 03:22 | www.oxu.az | 4

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче пятого тура чемпионата Испании.

Как передает Oxu.Az, встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Покер в составе каталонской команды оформил Лионель Месси, по одному голу забили Денис Суарес и Паулиньо, отличившиеся во втором матче подряд. Единственный мяч за гостей на счету Серхи Энрича.

«Барселона» набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» с 6 баллами в активе располагается на 13-й позиции.

Испания - Примера. 5-й тур

Барселона – Эйбар - 6:1

1:0 – Месси – 20 (пен), 2:0 – Паулиньо – 38, 3:0 – Суарес – 53, 3:1 – Энрич – 57, 4:1 – Месси – 59, 5:1 – Месси – 62, 6:1 – Месси – 87.

A.M.