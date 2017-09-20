Эрдоган назвал курдов друзьями Турции

2017-09-20 06:48 | www.apa.az | 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не настроена против курдов. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом он заявил в интервью PBS NewsHour

«Мы не против курдов, мы против террористической организации, а курды — наши друзья», — сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент прокомментировал ситуацию со вступлением Турции в состав Европейского союза.

«Им (властям ЕС. --«Газета.Ru») следует выступить с заявлением — они собираются нас принять или нет? Мы готовы ко всему», — отметил он.