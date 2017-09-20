Трамп уверен, что конфликт стран Персидского залива с Катаром скоро решится

2017-09-20 03:04 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил варианты решения конфликта стран Персидского залива и Египта с Катаром, выразив надежду на его скорейшее разрешение, говорится в документе Белого дома, передает РИА Новости.



Во встрече на стороне США приняли участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава американского минфина Стивен Мнучин, советник президента по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер, советник президента Джаред Кушнер, экономический советник президента Дина Пауэлл и два других американских чиновника. На катарской стороне были пять чиновников, сообщает ведомство со ссылкой на присутствовавших там журналистов президентского пула. Они также отметили, что в рамках встречи Трамп ни разу не обвинил Катар в финансировании терроризма.

Напротив, Трамп напомнил о том, что он давно дружит с шейхом. "Это великая четь быть с эмиром Катара. Мы были друзьями долгое время. Люди не понимают этого. Мы знали друг друга в течение долгого времени. И мы сейчас в ситуации, когда пытаемся решить проблему на Ближнем Востоке, и я думаю, что мы решим его. У меня есть большая уверенность, что этот конфликт будет решен довольно быстро", - сказал Трамп, но подчеркнул, что находится в очень добрых отношениях и с Саудовской Аравией тоже.

Эмир Катара на это ответил, что у его страны с США "очень прочные отношения, исторические отношения". Добавив, что, помимо разговоров о разрешении конфликта с соседями, у двух государств есть другие общие темы для разговора. Например, сотрудничество в области безопасности, торговли и в военной сфере.

Что касается конфликта со странами Персидского залива, то эмир выразил уверенность, что помощь США "окажется эффективной, и решение для этой проблемы удастся найти".