Лавров обсудил с Тиллерсоном минские договоренности по Донбассу

2017-09-20 07:29 | www.apa.az | 5

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ход выполнения Минских договоренностей по Украине.

"Украина — это, конечно же, ситуация, которую нужно регулировать. Есть очень четкий подход к тому, как это сделать — минские договоренности". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Лавров на брифинге после встречи.

Он рассказал, что в ходе переговоров с Тиллерсоном стороны "подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны быть в полной мере быть выполнены".

Лавров и Тиллерсон обсудили в ходе двусторонней встречи также операции в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

Лавров и Тиллерсон провели на полях сессии Генассамблеи ООН седьмую с начала года двустороннюю встречу.