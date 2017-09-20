В Мексике подтвердили гибель 139 человек в результате землетрясения

2017-09-20 08:39 | www.oxu.az | 5

Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте подтвердил, что число погибших при землетрясении выросло до 139: 64 в штате Морелос, 36 в Мехико, 29 в штате Пуэбла, 9 в штате Мехико и 1 в штате Герреро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.

Между тем, по данным телеканала Foro TV, губернаторы Пуэблы сообщил о гибели 32 человек, семеро из них погибли в столице штата. Губернатор штата Мехико, в свою очередь, сообщил в Twitter о 10 погибших. Согласно этим новым данным, общее количество жертв землетрясения составляет 143 человека.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

A.C.

