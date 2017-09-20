Эрдоган: Территориальная целостность Азербайджана - главное условие для мира в южно-кавказском регионе

2017-09-20 08:52 | www.oxu.az | 5

«Восстановление территориальной целостности Азербайджана и Грузии является главным условием достижения мира в южно-кавказском регионе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью Йорке.

"Мы должны приложить больше усилий для урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. Нельзя забывать, что любой кризис, игнорируемый сегодня нами, завтра может перерасти в региональный и даже в глобальный конфликт", - сказал президент Турции.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

A.C.

