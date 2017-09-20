Число жертв землетрясения в Мексике достигло 149 человек (Обновлено)

2017-09-20 07:17 | www.trend.az | 4

07:16 (GMT+4) Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте уточнил, что в результате землетрясения в Мексике погибли в общей сложности 149 человек, передает РИА Новости.



"Уточнение, на данный момент сообщается о 149 погибших: 55 в штате Морелос, 49 в Мехико, 32 в штате Пуэбла, 10 в штате Мехико и 3 в штате Герреро", - говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.

07:01 (GMT+4) Глава службы спасения Луис Фелипе Пуэнте сообщил, что в столице Мексики в результате землетрясения погибли 97 человек, тем самым общее число погибших возросло до 204, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 143 погибших, в том числе 36 в Мехико.

Новы данные о погибших Пуэнте озвучил в интервью телеканалу Imagen Television.