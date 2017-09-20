Son dakika... Erdoğan'dan flaş açıklamalar

2017-09-20 02:26 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var" ifadelerini kullanırken üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirtti. Erdoğan, Kuzey Irak'taki referandum kararı ile ilgili, "MGK öncesi açıklama doğru değil, adımlar sert olacak" açıklamasında bulundu. Erdoğan, korumalara silah satışı konusunu da Trump'la ikili görüşmede ele alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEOG kaldırıldı. Bu yıl TEOG sınavı olmayacak, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili de çalışma var." dedi.

Erdoğan ABD'de korumalara silah satışı yapılması ile ilgili ise " Trump ile ikili görüşmede ele alınacak" dedi.

Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede S 400 konusunda tarafların pozisyonunu koruduğunu belirtti.

Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referandum ile ilgili "MGK öncesi açıklama yapmak doğru değil adımlar sert olacak." dedi.

Kaynak: Hüriyet