Дуда: Россия нарушает фундаментальные принципы ООН в Грузии и Украине

2017-09-20 09:00 | www.oxu.az | 4

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Российская Федерация на протяжении 10 лет в Грузии и 3 лет в Украине нарушает такие фундаментальные принципы ООН, как неприкосновенность границ, уважение к суверенитету и отказ от военной силы для решения конфликтов.

Как передает Oxu.Az, об этом польский президент сказал во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Польша решительно призывает международное сообщество не признавать фактического состояния, возникшего в результате агрессивной политики России. Польша хочет присоединиться к формированию международного порядка, который будет опираться на принципы политической суверенности и территориальной целостности", - сказал он.

Дуда заверил, что Польша как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2018-2019 годах будет настаивать, чтобы все споры и конфликты решались по принципу "мирного решения".

"Мы идем в Совбез с ценностями, которые для моего народа особенно важны. Прежде всего, речь идет об уважении к незыблемому праву каждого народа на суверенность и свободу", - подчеркнул польский лидер.